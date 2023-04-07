Китай и Франция выступили за урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана

Китай и Франция привержены дипломатическому урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, распространенном в пятницу Елисейским дворцом по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подписание Совместного всеобъемлющего плана действий в 2015 году стало важным достижением многосторонней дипломатии. Франция и Китай подтверждают свою приверженность содействию политическому и дипломатическому урегулированию иранской ядерной проблемы", - отмечается в коммюнике. Пекин и Париж "вновь заявляют о своей приверженности делу сохранения международного режима нераспространения ядерного оружия", не ставя под сомнение "авторитет и эффективность резолюций Совета Безопасности" ООН, подчеркивается в документе.