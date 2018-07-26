«ЖАРА» – главное музыкальное событие лета - Филипп Киркоров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На Международном музыкальном фестивале "ЖАРА-2018" будет представлена насыщенная и красивая программа.

Об этом, как сообщает Trend Life, сказал в четверг на пресс-конференции, посвященной фестивалю, народный артист России Филипп Киркоров.

«ЖАРА» – это главное музыкальное событие лета 2018 года. Лучшие из лучших – это девиз Международного музыкального фестиваля «ЖАРА-2018»», - добавил Филипп Киркоров.

Артист отметил, что «ЖАРА» в середине лета – это стимул быть в форме, красиво выступить и не подвести людей, которые придумали этот потрясающий фестиваль в гостеприимном Азербайджане.

Филипп Киркоров также вспомнил, что когда-то у него была дуэтная песня с народной артисткой Азербайджана Айгюн Кязимовой, и пожелал ей дальнейших успехов в творчестве.

Певец рассказал, что у них есть песня на азербайджанском языке, и, возможно, они споют ее на фестивале в следующем году.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. Организаторы - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

В третьем фестивале "Жара" примут участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки и кинопремьеры, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей.

(Автор: Джани Бабаева, Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.