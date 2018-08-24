Назван состав жюри первого Международного фестиваля анимационных фильмов в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В состав жюри первого Бакинского Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM (I Bakı Beynəlxalq Animasiya Festivalı) вошли профессионалы из нескольких стран, сообщил Trend Life учредитель и директор проекта Рашид Агамалыев. Фестиваль пройдет в Баку с 19 по 21 октября.

Жюри будет оценивать работы в двух составах: анимационные фильмы – Эльчин Хами Ахундов (Азербайджан), Джахангир Сулейманов (Россия), Кетеван Джанелидзе (Грузия), Мухаммед Газала (Египет), Андрей Хованец (Словакия), сценарии – Ефим Абрамов (Израиль), Лейла Новрузи (Иран), Севиндж Азимова, Айгюн Асланова, Кямаля Ровшан (Азербайджан).

"Отрадно отметить, что для участия в Бакинском международном фестивале анимационных фильмов подано более 250 заявок из 30 стран, среди которых Франция, США, Иран, Германия, Великобритания, Италия, Канада, Испания, Япония и т.д. Главная цель – развитие творческой и производственной деятельности режиссеров, кино - и анимационных студий страны, смотр различных жанров профессиональной анимации зарубежных режиссеров, обмен международным опытом", - отметил Рашид Агамалыев.

Прием заявок осуществляется до 15 сентября. Главная тема первого Фестиваля – Азербайджанская анимация. В рамках фестиваля будут проведены конкурсы, по каждым из номинаций будут выявлены лучшие и отмечены сертификатами "Золотой корабль", вручены призы от спонсоров, пройдут тематические вечера, семинары и мастер-классы, презентация книги "Азербайджанская анимация", реализованы детские программы и другие мероприятия. В честь 120-летия Национального кино гостям будут представлена выставка “ReAnimasiya”.

Более подробно:

https://www.animafilm.az/ .

https://www.instagram.com/animafilm.festival/

https://www.facebook.com/Animafilm-505695493191901/

Информационная поддержка - Trend.az

(Автор: Вугар Иманов)

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