Назван состав жюри первого Международного фестиваля анимационных фильмов в Азербайджане (ФОТО)

24 августа 2018 16:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В состав жюри первого Бакинского Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM (I Bakı Beynəlxalq Animasiya Festivalı) вошли профессионалы из нескольких стран, сообщил Trend Life учредитель и директор проекта Рашид Агамалыев. Фестиваль пройдет в Баку с 19 по 21 октября.

Жюри будет оценивать работы в двух составах: анимационные фильмы – Эльчин Хами Ахундов (Азербайджан), Джахангир Сулейманов (Россия), Кетеван Джанелидзе (Грузия), Мухаммед Газала (Египет), Андрей Хованец (Словакия), сценарии – Ефим Абрамов (Израиль), Лейла Новрузи (Иран), Севиндж Азимова, Айгюн Асланова, Кямаля Ровшан (Азербайджан).

"Отрадно отметить, что для участия в Бакинском международном фестивале анимационных фильмов подано более 250 заявок из 30 стран, среди которых Франция, США, Иран, Германия, Великобритания, Италия, Канада, Испания, Япония и т.д. Главная цель – развитие творческой и производственной деятельности режиссеров, кино - и анимационных студий страны, смотр различных жанров профессиональной анимации зарубежных режиссеров, обмен международным опытом", - отметил Рашид Агамалыев.

Прием заявок осуществляется до 15 сентября. Главная тема первого Фестиваля – Азербайджанская анимация. В рамках фестиваля будут проведены конкурсы, по каждым из номинаций будут выявлены лучшие и отмечены сертификатами "Золотой корабль", вручены призы от спонсоров, пройдут тематические вечера, семинары и мастер-классы, презентация книги "Азербайджанская анимация", реализованы детские программы и другие мероприятия. В честь 120-летия Национального кино гостям будут представлена выставка “ReAnimasiya”.

Более подробно:

https://www.animafilm.az/ .

https://www.instagram.com/animafilm.festival/

https://www.facebook.com/Animafilm-505695493191901/

Информационная поддержка - Trend.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
К 85-летию выдающегося азербайджанского режиссера Расима Оджагова: объявлен конкурс фильмов и фоторабот "Шеки, я люблю тебя"
Культура 16:33
Азербайджанский фильм назван лучшим в Индии
Культура 13:19
Джамал Алиев выступит на фестивале "Roman River" в Великобритании
Культура 11:39
Азербайджанская пианистка рассказала в Кембридже о творчестве Гара Гараева (ФОТО)
Культура 23 августа 15:06
"Мальчишник в Европе" для азербайджанских зрителей (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 21 августа 13:23
В Баку почтили память маэстро Ниязи (ФОТО)
Культура 21 августа 12:50
Лента новостей
В Баку на некоторых пешеходных переходах установлены пандусы и железные поручни (ФОТО)
Общество 16:47
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 350 млн манатов
Бизнес 16:44
Еврокомиссия ответила на угрозы Италии не платить взносы в бюджет ЕС
Европа 16:43
Азербайджанская продкомпания намерена расширить географию экспорта (Эксклюзив)
Бизнес 16:40
Азербайджанское коллекторское агентство увеличивает свой портфель
Бизнес 16:38
К 85-летию выдающегося азербайджанского режиссера Расима Оджагова: объявлен конкурс фильмов и фоторабот "Шеки, я люблю тебя"
Культура 16:33
В июле в Турции было трудоустроено свыше 130 тысяч граждан
Бизнес 16:28
Туркменистан и Казахстан ищут новые подходы сотрудничества в сферах энергетики и транспорта
Бизнес 16:25
Строительство нового автобана значительно облегчит транзит между Азербайджаном и Грузией - эксперт
Точка зрения 16:20