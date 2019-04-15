В Баку пройдет III фестиваль IMAGINE (ФОТО)

15 апреля 2019 22:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана 1-15 мая 2019 года пройдет III Европейский фестиваль толерантности IMAGINE, сообщает Trend Life.

Фестиваль приурочен к 10-летию Восточного партнерства. Организаторами фестиваля являются представительство Евросоюза в Азербайджане, посольства стран-членов ЕС, а также посольства Аргентины, Мексики, Колумбии, Молдовы, Израиля, Швейцарии в Азербайджане. В связи с предстоящим фестивалем в Landmark в Баку была организована пресс-конференция.

Как рассказал руководитель представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас, III фестиваль IMAGINE пройдет не только в столице Азербайджана – Баку, но и в городе Гянджа.

"В рамках фестиваля будут организованы выставки, кинопоказы, концерты, конференции и другие мероприятия. Фестиваль - это не только возможность посмотреть хорошее кино, послушать разнообразную музыку, но и еще возможность провести дискуссии, поговорить о том, что нас объединяет", - сказал Кестутис Янкаускас.

На мероприятии глава отдела по политическим и социальным вопросам и связям с общественностью представительства ЕС в Азербайджане Денис Даниилидис, заведующий сектором международных проектов и инноваций министерства культуры Азербайджана Рамиль Аббекиров, руководитель United Cultures Паола Касагранде и другие рассказали о программе фестиваля.

Фестиваль откроется выставкой французского фотографа Николаса Ландемарда, проживающего в Брюсселе (Бельгия). В рамках фестиваля будет представлено более 30 художественных и документальных фильмов на тему толерантности и культурного разнообразия. Представить свои фильмы на фестиваль приедут режиссеры из Франции, Финляндии, Латвии, Нидерландов и Бельгии, которые также примут участие в обсуждениях на разные темы. Пройдут мастер-классы для студентов и молодых кинематографистов касательно процесса съемок документальных кинолент. Наряду с этим, в рамках фестиваля состоятся три концертные программы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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