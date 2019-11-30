"Айда на оперу!": блистательное выступление Ильхама Назарова и Сабины Асадовой в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана выступили на гала-концерте "Айда на оперу!", который прошел в городе Уфа на сцене Башкирского театра оперы и балета (Республика Башкортостан, Россия), сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Нашу страну на гала-концерте представили заслуженные артисты Азербайджана Ильхам Назаров (двойной диапазон - контртенор и баритон) и Сабина Асадова (меццо-сопрано). Ильхам Назаров исполнил соло арию Секста из редко исполняемой барочной оперы Георга Фридриха Генделя "Юлий Цезарь в Египте". Сабина Асадова украсила вечер исполнением арии Принцессы де Буйон из оперы "Адриана Лекуврер" Франческо Чилеа. Также Назаров и Асадова представили зрительской аудитории композицию "Ave Maria" народного артиста СССР, ректора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фархада Бадалбейли.

Отметим, что в рамках гала-концерта "Айда на оперу!" выступили звезды Башкирского театра оперы и балета и приглашенные солисты.

Вокалисты подарили публики блистательный музыкальный вечер.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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