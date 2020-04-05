Музыканты Азербайджана, Турции и Испании выразили свою любовь под #StayAtHome (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр в рамках кампании #evdəqal #StayAtHome (оставайся дома) представил видеоролик с участием музыкантов из Азербайджана, Турции и Испании, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В виртуальном проекте "Love" по инициативе солистки симфонического оркестра театра, лауреата международных конкурсов, пианистки Фируза Наджафли приняли участие композитор и пианист Серхат Гюндюз (Турция), бас-гитарист Хашим Йылмаз (Турция) и ударник Матиас Менарагуэс (Испания). Композитор и аранжировщик композиции "Love" - Серхат Гюндюз. Композиция представлена в рамках поддержки борьбы человечества с пандемией коронавируса.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в Азербайджане установлено ограничение на передвижения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений на передвижения в стране с 00:00 5 апреля до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Вугар Иманов)