Нонна Гришаева и Александр Нестеров поддержали Азербайджан и Россию в борьбе с коронавирусом (ЭКСКЛЮЗИВ, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная российская семейная чета – художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя, телеведущая, певица, заслуженная артистка Нонна Гришаева и театральный режиссёр, актёр, музыкант и певец Александр Нестеров в эксклюзивном видеообращении в Trend Life поддержали Россию и Азербайджан в борьбе с коронавирусом.

Александр Нестеров полюбился азербайджанским зрителям по исполнению роли известного пианиста, кавалера ордена "Шохрат", народного артиста Азербайджана Чингиза Садыхова в популярном российском сериале "Магомаев".

"Дорогие друзья! Наши любимые азербайджанские соседи! Мне как артисту посчастливилось прикоснуться к вашей великой культуре, сыграть в сериале "Магомаев" вашего знаменитого пианиста Чингиза Садыхова. Спасибо вам за теплые слова и за то, что смотрели эту работу. Всего доброго. Берегите себя! ", - сказал Александр Нестеров.

"Пожалуйста, в это непростое сложное время оставайтесь дома. Берегите себя, побудьте с семьей, в кругу родных и близких, пообщайтесь друг с другом, уделите внимания детям. Посмотрите хорошие фильмы с любимыми артистами, почитайте замечательные книги, на которые у вас раньше не было времени. Приготовьте какие-нибудь блюда, удивите друг друга. Будьте счастливы и здоровы!",- добавила Нонна Гришаева.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)