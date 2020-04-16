Азербайджанская молодежь на карантине совсем не унывает (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Evdə Addımla по плодотворному досугу дома молодежной ассоциации Addım при содействии министерства молодежи и спорта Азербайджана представлен клип "Qal, sənə qurban", сообщил Trend Life председатель Addım Гусейн Джавадзаде.

Песня "Qal sənə qurban" (композитора Алекпера Тагиева на слова Микаила Мушфига) представлена в новой версии и призывает всех оставаться дома для предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции.

Композицию исполнили молодые звезды Улькер Алиева, Шоле Сафаралиева, Нармин Керимбекова, Фарид Гасанов, Фариз Ильясов, Тофиг Гаджиев, Сянан Алиев и Айгюн Махмудова.

В рамках проекта для пользователей соцсетей, находящихся в социальной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, ежедневно будут представлены просветительские, развлекательные, информационные, мотивационные, спортивные, медицинские, психологические и другие материалы. Пользователи соцсетей также могут выкладывать интересные и креативные видео под хештегом #Evdəaddımla. По окончании специального карантинного режима лучшие будут отмечены специальными призами.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)