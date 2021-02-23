Əlvida, Sənətkar...Песни Ялчина Рзазаде из культовых фильмов и последний концерт (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Друзья, этот вечер я посвящая вам! Пройдут годы, возможно, меня уже не будет с вами, но песни будут жить вечно. Жизнь исполнителя продолжается в его композициях. И он продолжает жить, пока любят и исполняют его песни", - с такими словами корифей национальной эстрады, народный артист Азербайджана Ялчын Рзазаде обратился к зрителям 15 ноября 2018 года во время своего концерта во Дворце Гейдара Алиева, посвященного 50-летию творческой деятельности Артиста.

В этот вечер было произнесено множество добрых слов, пожеланий и поздравлений в адрес Ялчына Рзазаде, который является одним из основателей национальной эстрады, прозвучали его композиции в исполнении популярных певцов. Выступления прошли в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра имени Тофига Бакиханова Азербайджанского телевидения и радио и инструментального ансамбля “Dan Ulduzu” имени Гюляры Алиевой. В заключение вечера Ялчын Рзазаде выразил искреннюю признательность за высокую оценку его творческой деятельности и под овации зрителей порадовал своими композициями…

Совсем еще недавно, когда он серьёзно болел и проходил лечение, говорил, что вновь хочет выйти на сцену и отметить свое 75-летие в Баку и Лянкяране, где родился 31 декабря 1946 года. Не суждено…Вчера, 22 февраля, мы потеряли большого мастера сцены, который по завещанию был предан земле в родном Лянкяране рядом с могилами родителей.

Выпускник актерского факультета Бакинского театрального института и Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли, которые окончил с красным дипломом. Ещё студентом Ялчын Рзазаде начинает работать ассистентом режиссёра на Гостелерадио Азербайджана. По приглашению Гюлары Алиевой вступает в коллектив "Дан Улдузу". Зрителям стал известен в 1960-х годах, особенно после хита "Durnalar" (Журавли).

Сотрудничал со многими композиторами и ансамблями - Джахангиром Джахангировым, Тельманом Гаджиевым, Эмином Сабитоглу, Огтаем Кязымовым, Тофигом Гулиевым, Эльзой Ибрагимовой, Огтаем Раджабли, Джахангиром Джахангировым, ансамблями "Дан Улдузу", "Севиль", "Хатира" и другими. Женат, трое сыновей. Серьёзно увлекался спортом и даже дважды становился чемпионом страны по карате. Как профессор, заведующий кафедрой вокала и поп-музыки Азербайджанского государственного университета культуры и искусств воспитал плеяду талантливых исполнителей. В 1978 году впервые сыграл главную роль Амира Томара в фильме "В огне".

А под его песню "Bakı, sabahın xeyir" (Доброе утро, Баку) просыпались все бакинцы.

Его исполнение украсило культовые художественные фильмы…

Из фильма Тофига Тагизаде "Деде Горгуд"

Из фильма Арифа Бабаева "Gün keçdi" (День прошел)

Из фильма Гусейна Сеидзаде "Qaynana" (Свекровь)

И в заключении, его композиция "Əlvida" (Прощай), посвященная в этот печальный день самому себе… Əlvida, Sənətkar...

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)