В Баку открылся Международный форум на тему "Низами Гянджеви: мост между культурами" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В среду, 24 ноября, в столице Азербайджана открылся Международный форум Низами Гянджеви на тему "Низами Гянджеви: мост между культурами", сообщает Trend Life.

Мероприятие организовано министерством культуры Азербайджана совместно с Исполнительной властью города Баку в рамках Года Низами Гянджеви.

В форуме принимают участие вице-премьер Али Ахмедов, министр культуры Азербайджана Анар Керимов, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и др.

В работе форума примут участие более 40 ученых, деятелей науки, экспертов, изучающих творчество Низами Гянджеви, из 15 стран мира.

Отметим, что форум продлится до 26 ноября, и в его рамках состоятся панельные дискуссии на темы: "Влияние творчества Низами на политические и социальные традиции средневекового Востока", "Низами Гянджеви: взгляд на современный мир", "Влияние "Хамсе" Низами на мировую литературу и культуру", "Дидактическая роль диалогов "Хамсе" и "Исследования Низами в советский период".

Также в рамках форума запланированы презентации, в том числе книг, двусторонние встречи и другие мероприятия.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)