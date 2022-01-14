Уникальные кадры о творчестве Фархада Бадалбейли - Госфильмофонд презентовал восстановленный фильм 1987 года (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана прошла презентация восстановленного документального фильма Fərhad. Portret cizgiləri ("Фархад. Штрихи к портрету"), сообщает Trend Life.

Кинолента повествует о творческой деятельности народного артиста Азербайджана и СССР, профессора, ректора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фархада Бадалбейли.

Режиссер фильма - Джамиль Фараджов, оператор - Сардар Велиев, автор сценария - Ариф Алиев.

Перед началом показа гости мероприятия ознакомились с фотовыставкой, развернутой в фойе Госфильмофонда и отражающей творческую деятельность Фархада Бадалбейли.

На открытии мероприятия директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев отметил, что фильм Fərhad. Portret cizgiləri был снят в 1987 году на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

По словам Джамиля Гулиева, в то время данная кинолента демонстрировалась в кинотеатрах. В прошлом году Госфильмофонд восстановил документальный фильм и перевел его в электронный формат.

"Это уникальный фильм. На экране, помимо Фархада Бадалбейли, мы можем видеть его отца, выдающегося театрального деятеля Шамси Бадалбейли. Восстановленный фильм мы передадим отечественным телеканалам, чтобы он был представлен широкой зрительской аудитории", - сказал Гулиев.

Директор Госфильмофонда добавил, что 2022 год – юбилейный для Фархада Бадалбейли, и, возможно, на основе восстановленного фильма будут подготовлены новые передачи, сняты кинокартины о творческой деятельности народного артиста.

Далее вниманию участников мероприятия был представлен фильм, в который вошли кадры выступления Фархада Бадалбейли на сцене Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и Вильнюсской филармонии.

После показа картины Фархад Бадалбейли выразил признательность руководству и коллективу Госфильмофонда за проделанную работу.

"Большое спасибо директору Госфильмофонда Джамилю Гулиеву! В деле восстановления старых кинофильмов вы проводите большую работу. Большая благодарность создателям этого фильма - они тогда ездили в Москву и Вильнюс. Договариваться с концертными залами, особенно с таким, как Большой зал Московской консерватории, и устроить съемку – это невероятно трудно. Думаю, что режиссер Джамиль Фараджов применил весь свой дипломатический талант, чтобы добиться результата. Эти кинокадры уникальны не потому, что на них я, а потому, что на них запечатлены Московский симфонический оркестр, консерватория, Вильнюсская филармония, знаменитый литовский симфонический оркестр – все это останется в памяти", - отметил Фархад Бадалбейли.

Режиссер фильма Джамиль Фараджов рассказал о съемочном процессе, интересных моментах и казусах, произошедших в ходе работы над картиной.

В заключение была сделана фотография на память.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)