В Баку издано юбилейное издание романа "Али и Нино" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась презентация юбилейного издания русской версии романа "Али и Нино", приуроченной к 20-летию со дня первого издания и 75-летию автора перевода Мирзы Аги Гусейнзаде, сообщает Trend Life.

"Есть несколько переводов романа на русский язык, но, не хочу никого обижать, версия Мирзы Гусейнзаде считаю лучшей, легкой, воздушной. Мы очень рады, что вновь издали его версию к юбилею самого Мирзы Аги Гусейнзаде", – отметила директор книжной сети "Али и Нино" Нигяр Кочарли.

Роман "Али и Нино", изданный впервые в 1937 году в Вене и затем переведенный на более чем 40 языков, был издан на азербайджанском языке только в 1990 году в литературно-художественном журнале "Азербайджан". Затем М. Гусейнзаде начинает работу над русской версией романа, и в 1992 году "Али и Нино" впервые издается в газете "Бакинский рабочий".

"Я не люблю высоких слов, но публикация романа в то время нашей старейшей газетой – это настоящий гражданский подвиг коллектива газеты и ее тогдашнего главного редактора Асима Джалилова", – вспоминал переводчик.

Интересный эпизод: роман тогда так захватил читателей, что, когда по техническим причинам в одном из номеров следующая глава не была издана, в редакцию посыпались звонки с просьбами продолжать и не останавливать публикацию книги.

В 1994 году роман уже издается в журнале "Литературный Азербайджан". Далее была серия публикаций в виде вкладыша в глянцевых журналах конца 90-х, и только в 2003 году полноценная книга увидела свет .

"Мирза бей был по-хорошему помешан на романе и заражал любовью к книге и окружающих. Мы долго работали над переводом, редактировали версии, сравнивали переводы с других языков и, наконец, в сентябре 2003 года сделали то, к чему долго шли", – сказала Кочарли.

Важную роль в том переводе сыграла исследователь творчества Курбана Саида (автор романа), врач Сабина Улуханова, оказавшая большую помощь в организации презентации книги.

"Мое первое знакомство с "Али и Нино" произошло в феврале 2001 года, благодаря статье Мирзы Гусейнзаде в журнале "Стиль". Тогда же началась и наша совместная работа над переводом романа. В то время я жила в Германии, и прочитав роман в оригинале на немецком, взяла на себя смелость предложить Мирзе муаллиму помощь в коррекции перевода на русский язык. Я была удивлена с каким энтузиазмом он принял мое предложение, так как у него в свое время не было возможности переводить с оригинальной версии романа. Тогда мне стало ясно, что я имею дело с профессионалом высокого уровня, не каждый повел бы себя так на его месте. Результатом нашей совместной работы стала изданная в 2003 году книга. Именно Мирза муаллим стал моим вдохновителем в работе над вторым романом Курбана Саида – "Девушка из Золотого рога", который успешно издается как в Азербайджане, так и в России", – сказала Улуханова.

Юбилейная книга была выпущена издательством "Ганун".

"Мы были очень рады реализации данного проекта. Роман "Али и Нино" занимает особое место в азербайджанской литературе. Переводы Мирзы Гусейнзаде высоко ценились азербайджанскими писателями, благодаря которым они находили новых читателей", – подчеркнул директор издательства Шахбаз Худуоглу.

На презентации книги выступил историк Фуад Ахундов, который рассказал об истории романа – той долгой дороге, которую он прошел перед тем, как попасть на свою историческую родину.

"Светлая память двум людям с одним именем Мирза, благодаря которым "Али и Нино" заговорил по-азербайджански в переводе Мирзы Хазара и по-русски в переводе Мирзы Гусейнзаде", – отметил Ахундов.

Работа над "Али и Нино" стала вершиной творчества М.Гусейнзаде. Тем не менее, на протяжении своей долгой деятельности он выступал переводчиком романов, повестей и рассказов таких авторов как Мамед Саид Ордубади, Кямал Абдулла, Афаг Масуд, Сабир Рустамханлы, Сара Назирова, Мензер Ниярлы, Закия Гиясбейли, Ахмедага Муганлы, Юсиф Азимзаде, Вагиф Насиб и других писателей. М. Гусейнзаде был одним из авторов книги об Алиовсате Гулиеве "Он писал историю". М. Гусейнзаде являлся членом Союза писателей Азербайджана.

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