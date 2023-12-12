В Музейном центре откроется юбилейная выставка отца и сына - Ибрагима Гасанова и Рухуллы Гасанзаде "Метаморфические узы: 70/30"

БАКУ /Trend Life/ - В Галерее искусств Музейного центра в Баку 15 декабря в 18.00 состоится открытие юбилейной выставки членов Союза художников Азербайджана, отца и сына - Ибрагима Гасанова и Рухуллы Гасанзаде "Метаморфические узы: 70/30", сообщает Trend Life.

В этом году художнику-скульптору Ибрагиму Гасанову исполняется 70 лет, а его сыну, художнику Рухулле Гасанзаде – 30 лет.

Метаморфические узы: 70/30" - юбилейный праздник, объединяющий двух творческих людей, двух художников. Эта выставка представляет собой презентацию гармонии прошлого и настоящего, вчерашнего и сегодняшнего. Выставка проливает свет на творческий путь 70-летнего опытного мастера-художника, а также на перспективы 30-летнего художника. На выставке будут экспонированы 22 современные скульптуры и 28 картин художника-скульптора Ибрагима Гасанова и 30-35 картин Рухуллы Гасанзаде. Всего на выставке будет представлено 65 картин и 22 скульптуры.

70 лет путешествия: Погрузитесь в мир искусства опытного художника, свидетеля 70-летней эволюции современного искусства на холсте. Совершите путешествие в глубины искусства вместе с его работами скульптора, бросающими вызов традиции того, что искусствоведы называют "мягкой скульптурой". Наслаждайтесь богатым опытом, глубиной подхода к искусству и жизнью, посвященной искусству, владением и профессионализмом техники. От первых работ, отражающих начальные этапы воображения и творчества художника, слепившего из глины современный бюст на основе реализма, до экспериментов в ходе постоянного развития, все эти произведения покажут неуклонный прогресс художника в его творческом мире.

30-летний взгляд: Почувствуйте талант молодого художника, только начинающего свое путешествие. Войдите в мир инноваций, поиска и опыта. Смелые мазки, нетрадиционная техника и новые перспективы изображают ландшафт быстро меняющегося мира и роль изобразительного искусства в нем.

Место встречи разных эпох: "Метаморфические узы: 70/30" - это не только прославление индивидуального таланта, но и свидетельство силы сотрудничества и обмена идеями между поколениями. Это диалог контрастирующих опытов, разговор между разными воображениями, творческими мирами. Обратите внимание на сходства и различия в применении текстуры, формы и выражения, когда холст встречается с глиной.

Наследие и Будущее: Отмечая путешествие прошлого и видение будущего, "Метаморфические узы: 70/30" - это дань уважения вечному наследию искусства и его способности преодолевать время. Это напоминание о том, что искусство - это источник преемственности, мост между поколениями и эпохами, и вдохновение для будущего.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном, уникальном творческом путешествии, где 70/30 означает больше, чем цифры; станьте свидетелем силы искусства и творческого духа, объединяющего поколения.

Эта концепция подчеркивает важность выставки в демонстрации творческой эволюции двух поколений, того, как их разные перспективы и опыт объединяются в гармоничном празднике искусства.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Ибрагим Гасанов известен среди любителей искусства как разносторонний художник и скульптор, работы которого были представлены на различных выставках в Азербайджане, Великобритании, Турции и других странах. В 1995 году премьер-министр Турции Тансу Чиллер лично пригласила его жить и работать в Турции. Многие творческие работы Ибрагима Гасанова были куплены в зарубежных странах, а некоторые хранятся в частных коллекциях, в том числе в Лондонском музее и Музее Востока в Токио.

Этот скромный Мастер известен также как художник-меценат. Он безвозмездно изготовил бюсты нескольким шехидам Карабахской войны. Его благотворительные работы, такие как, бюст Мубариза Ибрагимова в городе Габала, большой памятник, установленный в память шехидов в поселке Кешля и т.д. являются свидетельством его патриотизма и обладания совершенным художественным мышлением и широким мировоззрением.

Монументальные произведения художника можно встретить во многих городах и регионах Азербайджана. Перед домом-музеем видного поэта-публициста Мирзы Алекпер Сабира установлена ​​трехметровая статуя поэта. В 2018 году одной из интересных работ скульптора стала великолепная композиция, воздвигнутая перед конным клубом в поселке Мехдиабад. Множество проектов и эскизов можно найти в мастерской художника. Такие, как комплексный проект "Нуру-паша и его исламская армия", проект "Конец агрессии", посвященный азербайджанскому солдату, экспонируемому на многих выставках, а также статуя бакинского миллионера и филантропа Гаджи Зейналабдина Тагиева и множество других проектов.

Рухулла Гасанзаде является одним из ведущих молодых художников Азербайджана и проявил себя в жанрах живописи, скульптуры, иллюстрации и концептуального искусства. С раннего возраста он проявлял большой интерес к живописи. В 2015 году ему было всего 12 лет, когда его первая работа была выставлена ​​на публичной выставке. Через несколько месяцев имя Рухуллы было упомянуто в книге "Таланты XXI века". Сотрудничая с местными и зарубежными художниками, Рухулла участвовал в ряде симпозиумов и проектов, организованных в Ичери Шехер и в Азербайджанской государственной академии художеств, которую он окончил.

Среди коллабораций с выставками, особое место занимает инсталляция под названием "Нефтяная труба", организованная в 2014 году Пространством современного искусства YARAT, в рамках инновационной выставки "Нашествие на музей". Рухулла принял участие в конкурсе Art Energy - 20, посвященном 20-летию SOCAR и на церемонии открытия ART Rising в Национальном музее искусств Азербайджана. С 2018 года является членом Европейской Академии естественных наук. Работы Рухуллы были экспонированы на международных выставках, проходивших в Бельгии, России и Турции.

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