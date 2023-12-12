В Азербайджане проходит прием заявок на премию YES

БАКУ /Trend Life/ - Начался прием заявок на премию "Творческая экосистема и индустрия" (Yaradıcı Ekosistem və Sənaye /YES), учрежденную министерством культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в министерстве.

Премия учреждена в целях повышения значимости сектора творческой индустрии, популяризации деятельности представителей этой области, содействия развитию предпринимательства в сфере культуры, поддержки профессионального развития талантливых личностей.

Награда будет вручена по итогам конкурса. Заявки принимаются по шести номинациям творческих кластеров (кино, анимация, театр, литература, дизайн, изобразительное искусство, прикладное искусство/изделия ручной работы, танец, музыка, кулинария, игровые технологии, стартапы в сфере культуры (cultech) для культуры и творческих индустрий (далее MYS):

- "Бизнес-инициатива года" – за успешное применение новой бизнес-модели в течение последнего года. Выбирается из числа субъектов бизнеса, учрежденных в Азербайджанской Республике и работающих в сфере MYS;

- "Инновационный проект года" - выбирается из числа проектов, начатых в течение последнего года в Азербайджане и (или) проводимых большей частью внутри страны, которые внесли вклад в инновационное развитие MYS в стране и имели реальные результаты;

- "Творческое пространство года" - выбирается из числа пространств, которые в течение последнего года создали условия для формирования творческих сообществ и осуществления творческой деятельности;

- "Значимое событие года" – выбирается из числа значимых событий (мероприятий), проведенных в стране и (или) за ее пределами в течение последнего года, которые внесли вклад в развитие MYS в Азербайджане;

- "Игрок экосистемы" - выбирается из числа учреждений (юридических лиц), зарегистрированных в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, а также физических лиц, деятельность, которых способствовала развитию MYS в стране в течение последнего года;

- "Специальная награда" – присуждается решением жюри соискателям, участвовавшим в конкурсе, внесшим особый вклад в развитие MYS в стране, а также вне конкурса.

Отметим, что отбор кандидатов будет осуществлять жюри, в состав которого войдут представители культуры и творческой индустрии Азербайджана, а также независимые эксперты.

Желающие принять участие в конкурсе могут представить свою кандидатуру, зарегистрировавшись на официальном сайте award.creative.az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!