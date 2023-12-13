В Москве состоится концерт, посвященный 80-летию Фараджа Караева

БАКУ /Trend Life/ - В Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского 15 декабря состоится вечер под названием "Фарадж Караев - 80!", посвященный юбилею народного артиста Азербайджана, профессора Московской консерватории, члена Союза московских композиторов Фараджа Караева, сообщает Trend Life.

В концертной программе выступит ансамбль "Студия новой музыки" под управлением дирижера, заслуженного артиста России Игоря Дронова. Солисты программы - заслуженная артистка Азербайджана Фарида Мамедова (сопрано) и Станислав Малышев (скрипка).

Мероприятие со вступительным словом откроет музыковед, доктор философии Рауф Фархадов. На вечере прозвучат сочинения Фараджа Караева.

Этот концерт станет заключительным из цикла программ, посвященных 80-летию Фараджа Караева, проводимых Московской консерваторией.

Фарадж Караев родился 19 декабря 1943 года в Баку. В 1966 году с отличием окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классу композиции своего отца, профессора Гара Гараева, а в 1971 году (у него же) - аспирантуру. С 1966 по 2003 годы преподавал композицию, инструментовку и полифонию в Бакинской музыкальной академии, с 1994 года - профессор. С 1991 года живет в Баку и Москве. С 1999 года - профессор кафедры теории музыки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. В 2003-2005 годы - профессор кафедры композиции Казанской государственной консерватории им. Н. Жиганова. В 1994-1996 годы - вице-президент московской Ассоциации современной музыки (АСМ).

С 1995 года - президент Общества современной музыки Yeni Musiqi, основанного им в Баку. В 1980-1994 годы - художественный руководитель ВаКаRА-ENSEMBLE (Баку).

В 2007-2008, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016 годах - художественный руководитель проекта министерства культуры и туризма (ныне министерство культуры) Азербайджана "Лицом к лицу со временем" (Zamanla üz-üzə).

Сочинения композитора исполняются на фестивалях и концертах в странах СНГ, Европы, Южной Америки, в США и Японии.

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