Картина Нигяр Нариманбековой удостоена приза на выставке современного искусства в Париже

БАКУ /Trend Life/ - Картина известного азербайджанского художника Нигяр Нариманбековой - "Тариэль - маленький Гарри Поттер" удостоена приза на престижной ежегодной выставке современного искусства Art En Capital 2024 в Париже (Франция). Об этом сообщила Trend Life Нигяр Нариманбекова.

Произведение экспонируется в Гран-Пале-Эфемер на Салоне французских художников в рамках международной выставки современного искусства Art En Capital 2024. Решением и тайным голосованием 15 членов Академии художеств Франции работа "Тариэль - маленький Гарри Поттер" удостоена приза "Gregoire Nicolas Finez Planard 2024" (награда имени французского художника середины 20 века Грегуара Николя Финеса).

Картина "Тариэль - маленький Гарри Поттер" написана с портрета внука Нигяр Нариманбековой.

Салон французских художников продлится до 18 февраля 2024 года.

Нигяр Нариманбекова – член Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации искусств (IAA). Участница и лауреат многих республиканских и международных выставок в России, Германии, Франции, Австрии и других странах. Ее картины хранятся в фонде министерства культуры и Национальном музее искусств Азербайджана, частных коллекциях.

Нигяр Нариманбекова живет и работает в Париже и Баку. Она является членом французской ассоциации "Стелла Арт Интернешнл". На выставке "Салон бизнес-арт-2015" в Центре Пьера Кардена в Париже она была удостоена Гран-при "За высокие достижения в современном изобразительном искусстве". На выставке "Салон бизнес-арт-2016" в Лувре серия ее картин "Игрушки любви" получила один из главных призов – "За создание волшебной феерической Вселенной". В апреле 2016 года Национальная федерация культуры Франции присудила Нариманбековой за ее диптих "Адажио" самый престижный приз - TOILE D'OR ("Золотое полотно-2016"). Имя Нигяр Нариманбековой включено в реестр лучших художников Франции.

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