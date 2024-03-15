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Бьющееся сердце Гянджи - создан новый оркестр (ВИДЕО)

Культура Материалы 15 марта 2024 14:11 (UTC +04:00)
Бьющееся сердце Гянджи - создан новый оркестр (ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - При Гянджинской государственной филармонии создан новый оркестр. Деятельность оркестра будет играть очень важную роль в пропаганде произведений композиторов Азербайджана и мировых авторов, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Название коллектива будет озвучено на концерте, который состоится 28 апреля в Гяндже. Новый оркестр объедет весь Азербайджан и представит свои специально подготовленные программы.

Отметим, что директор филармонии – оперный певец, заслуженный артист Рамиль Гасымов.

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