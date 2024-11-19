В Гянджинской филармонии открылась выставка "Голос природы", посвященная COP29 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова открылась выставка "Голос природы", посвященная 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В экспозиции были представлены работы художников Гянджи, творческих кружков Гянджинской государственной филармонии, воспитанников Детской школы искусств Кельбаджарского района.

На открытии в сопровождении оркестра народных инструментов Гянджинской государственной филармонии под руководством художественного руководителя и дирижера Хайяла Гахраманова выступили народная артистка Севиндж Ибрагимова, заслуженный артист Турал Абдуллаев, вокалисты Замина Мустафаева, Самира Гаджиева, Самир Мамедов, которые исполнили композиции "Gözəl Şuşa", "Bakı haqqında mahnı", "Doğma diyar", "Qarabağ", "Azərbaycan".

Выставка продлится до 25 ноября в Центре Urban Гянджинской государственной филармонии.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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