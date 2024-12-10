Состоится IV Фестиваль вокалистов Азербайджана – программа (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - С 20 по 24 декабря пройдет IV Фестиваль вокалистов Азербайджана, организованный при поддержке министерства культуры Азербайджана, Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и Вокальной школы Бюльбюля, сообщает Trend Life.

Ниже представлена программа фестиваля.

20 декабря

14.00 – Азербайджанская национальная консерватория, концерт преподавателей и студентов "Наследие Бюльбюля",

15.00 - Азербайджанская национальная консерватория, научный семинар "Азербайджанский национальный вокал",

19.00 – Фонд Бюльбюля, концерт учащихся Вокальной школы Бюльбюля.

21 декабря

19.00 - Фонд Бюльбюля, концерт памяти народного артиста Шахлара Гулиева с участием солистов Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета,

19.00 - Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова, концерт народной артистки Севиндж Ибрагимовой в сопровождении камерного ансамбля филармонии под управлением народного артиста Рафаэля Байрамова.

22 декабря

19.00 - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева, "Вечер камерной музыки" с участием Азербайджанского государственного камерного оркестра под управлением народного артиста, дирижера Фахрадина Керимова.

23 декабря

14.00 – Конференц-концертный салон им. Фикрета Амирова, "Новые произведения" – новые песни и романсы композиторов,

19.00 - Фонд Бюльбюля, "Арии и романсы русских композиторов" с участием солистов Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

24 декабря

19.00 - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева, торжественная церемония закрытия с участием солистов, оркестра, хора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, дирижер – народный артист Джаваншир Джафаров, хормейстер – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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