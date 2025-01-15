В Баку состоялся концерт "Зимняя сказка" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки (Кирха) Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт "Зимняя сказка", сообщает Trend Life.

В музыкальном вечере приняли участие малый состав Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, малый хоровой коллектив 11-летней музыкальной школы №12 имени Тофига Гулиева (руководитель Нигяр Талыбова), хоровой коллектив 11-летней музыкальной школы №15 имени Рафаэля Гаджиева (хормейстер Мехрибан Гусейнова), солисты Алия Гулиева, Амира Гулиева, Наиль Сафаров, Зулейха Мурадали, София Зарбалиева, Мухаммед Мамедсой, Фидан Оруджева, Рахим Гахраманлы, Лала Аббасова, Офелия Алмасзаде, Анелия Зданович, Эсма Бабазаде (фортепиано), Мина Гаибова, Дильбер Асадова, Элина Халилова, Ягут Мусаева, Надир Агазаде, Рауф Аскеров, Джахид Бабазаде, Фидан Оруджева, Рауль Гамидов (вокал), Джавид Бабаев, Аян Ширзад (флейта), Вугар Гулиев (кяманча), Тунар Мамедов (тар), Имран Мамедзаде (скрипка).

В программу вошли произведения азербайджанских, европейских, русских композиторов, а также народные песни.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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