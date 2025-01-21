Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

В Мингячевире представлена театрализованная композиция-спектакль памяти шехидов 20 Января (ФОТО)

Культура Материалы 21 января 2025 13:40 (UTC +04:00)
В Мингячевире представлена театрализованная композиция-спектакль памяти шехидов 20 Января (ФОТО)
Фото: Бакинский детско-юношеский театр

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский детско-юношеский театр и Мингячевирский государственный драматический театр представили театрализованную композицию-спектакль "Vətən" (Родина), приуроченной 35-й годовщине кровавой трагедии 20 Января, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Перед началом мероприятия память шехидов была почтена минутой молчания. Было отмечено, что трагедия 20 Января навсегда запечатлелась в памяти нашего народа как страница скорби и печали, гордости и героизма за свободу и независимость Азербайджана.

В спектакле отражены исторические факты о флаге и гимне Азербайджана, славная Победа в 44-дневной Отечественной войне. Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный артист Интигам Солтан.

Перед показом коллективы посетили Аллею шехидов в Мингячевире.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Мингячевире представлена театрализованная композиция-спектакль памяти шехидов 20 Января (ФОТО)
В Мингячевире представлена театрализованная композиция-спектакль памяти шехидов 20 Января (ФОТО)
В Мингячевире представлена театрализованная композиция-спектакль памяти шехидов 20 Января (ФОТО)
В Мингячевире представлена театрализованная композиция-спектакль памяти шехидов 20 Января (ФОТО)
В Мингячевире представлена театрализованная композиция-спектакль памяти шехидов 20 Января (ФОТО)
В Мингячевире представлена театрализованная композиция-спектакль памяти шехидов 20 Января (ФОТО)
В Мингячевире представлена театрализованная композиция-спектакль памяти шехидов 20 Января (ФОТО)
В Мингячевире представлена театрализованная композиция-спектакль памяти шехидов 20 Января (ФОТО)
В Мингячевире представлена театрализованная композиция-спектакль памяти шехидов 20 Января (ФОТО)
В Мингячевире представлена театрализованная композиция-спектакль памяти шехидов 20 Января (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости