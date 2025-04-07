Ильхам Назаров и Светлана Ахмедова проведут в Гяндже мастер-классы по вокалу и фортепиано

БАКУ /Trend Life/ - 8-9 апреля Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMIM) министерства культуры Азербайджана будут организованы мастер-классы по фортепиано и вокалу для коллективов детских музыкальных и художественных школ, действующих при Управлении культуры Гянджа-Дашкесанского района, сообщили Trend Life в пресс-службе MEMIM.

Мастер-классы, которые пройдут в Детской музыкальной школе №5 имени Зарифа Гаибова в Гяндже, проведут заслуженный артист Азербайджана, оперный певец, доктор философии по искусствоведению Ильхам Назаров и старший преподаватель Азербайджанской национальной консерватории, пианистка Светлана Ахмедова.

Основная цель мастер-классов — регламентация учебного процесса в музыкальных и художественных школах в соответствии с современными нормами и требованиями, оказание необходимой методической помощи на местах, повышение как теоретических, так и практических знаний для профессионального развития педагогов, а также учащихся.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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