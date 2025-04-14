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В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)

Культура Материалы 14 апреля 2025 18:37 (UTC +04:00)
В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)
Фото: Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых – 105-летию композитора Султана Гаджибекова и 75-летию Исмаила Гаджибекова, сообщает Trend Life.

На открытии музыковед Вяфа Аббасова рассказала о жизни и деятельности выдающихся представителей династии Гаджибековых.

На вечере Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова исполнил Увертюру и симфоническую картину "Караван" Султана Гаджибекова, "Концертино" Исмаила Гаджибекова, а также симфоническую рапсодию "Хейраты" (памяти Исмаила Гаджибекова) Руфата Халилова.

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В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)
В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)
В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)
В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)
В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)
В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)
В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)
В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)
В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)
В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)
В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)
В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)
В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)
В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)
В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)
В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)
В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)
В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)
В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)
В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)
В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)
В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)
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