В Баку состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвященный выдающимся представителям династии Гаджибековых – 105-летию композитора Султана Гаджибекова и 75-летию Исмаила Гаджибекова, сообщает Trend Life.

На открытии музыковед Вяфа Аббасова рассказала о жизни и деятельности выдающихся представителей династии Гаджибековых.

На вечере Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова исполнил Увертюру и симфоническую картину "Караван" Султана Гаджибекова, "Концертино" Исмаила Гаджибекова, а также симфоническую рапсодию "Хейраты" (памяти Исмаила Гаджибекова) Руфата Халилова.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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