За три дня до мировой премьеры: фильм голливудского сказочника показали в Баку (ФОТО)

16 января 2018 19:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - За три дня до мировой премьеры в Park Cinema Flame Towers состоялся предпоказ одного из самых долгожданных фильмов года — "Форма воды", сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

В этот вечер Park Cinema предоставил гостям возможность посмотреть фильм первыми, поделиться эмоциями и приятными впечатлениями. С уверенностью можно сказать, что фильм поразил каждого из пришедших на показ.

Американская фэнтезийная мелодрама от самого популярного голливудского сказочника Гильермо дель Торо была создана по сценарию дель Торо и Ванессы Тейлор.

У воды нет формы - она принимает форму любого сосуда. Гильермо дель Торо говорит, что так же устроена любовь.

Впервые фильм был представлен в августе 2017 года на 74-ом Венецианском кинофестивале. Премьера в России, как и в Азербайджане, назначена на 18 января 2018 года.

Действие картины происходит примерно в 1962 году, на фоне противостояния СССР и США в "холодной войне". Элайза - уборщица в секретной военной лаборатории в Балтиморе, незаметная женщина со скучной и однообразной жизнью. Из-за травмы, перенесенной в детстве, она осталась немой. В лабораторию привозят некий новый "объект" изучения. Элайза и ее коллега Зельда узнают, что это существо - амфибия, по облику - гуманоид. Элайза начинает наблюдать за существом, и постепенно между ними возникает своеобразная связь. Когда Элайза узнает, что предмет ее привязанности собираются убить и препарировать, она соглашается принять участие в тайной операции по спасению существа.

В целом фантастический фильм хвалят, и даже больше - называют настоящим произведением. Рецензенты ставят новой работе Гильермо дель Торо высочайшие оценки, называя фильм самой величайшей картиной со времен "Лабиринта фавна"

В то время, как мексиканский режиссер является одним из главных претендентов на "Оскар", он уже успел получить за свой новый шедевр "Золотой глобус". Ранее фильм "Форма воды" был признан лучшим фильмом конкурсного 74-го Венецианского кинофестиваля.

Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных на торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers – единственный в стране формат IMAX, а также в районе Масаллы, в комплексе «ASAN Həyat», и летный кинотеатр – в Amburan Beach Club.

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