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Азербайджанские актеры стали гостями Андрея Малахова в Москве (ФОТО)

Интересное Материалы 6 апреля 2024 14:03 (UTC +04:00)
Азербайджанские актеры стали гостями Андрея Малахова в Москве (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Актеры Азербайджанского государственного академического музыкального театра - заслуженная артистка Алмаз Алескерова и Эмиль Гейдаров стали гостями шоу-программы "Привет, Андрей!" российского телеканала "Россия 1", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Выпуск передачи, ведущим которого является Андрей Малахов, был посвящен 55-летию народного артиста России, композитора и певца Стаса Михайлова. Алмаз Алескерова и Эмиль Гейдаров исполнили хит "Не зови, не слышу!", который стал популярен в дуэте Стаса Михайлова и Елены Север. Азербайджанские актеры также поздравили юбиляра, пожелав ему дальнейших творческих успехов, тепло пообщавшись с ведущим и гостями.

Передача выйдет в эфир в конце апреля.

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Азербайджанские актеры стали гостями Андрея Малахова в Москве (ФОТО)
Азербайджанские актеры стали гостями Андрея Малахова в Москве (ФОТО)
Азербайджанские актеры стали гостями Андрея Малахова в Москве (ФОТО)
Азербайджанские актеры стали гостями Андрея Малахова в Москве (ФОТО)
Азербайджанские актеры стали гостями Андрея Малахова в Москве (ФОТО)
Азербайджанские актеры стали гостями Андрея Малахова в Москве (ФОТО)
Азербайджанские актеры стали гостями Андрея Малахова в Москве (ФОТО)
Азербайджанские актеры стали гостями Андрея Малахова в Москве (ФОТО)
Азербайджанские актеры стали гостями Андрея Малахова в Москве (ФОТО)
Азербайджанские актеры стали гостями Андрея Малахова в Москве (ФОТО)
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