Бари Алибасов о состоянии здоровья: В Баку я первый раз поел нормально

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня я первый раз поел нормально. Об этом сказал Trend Life известный музыкальный продюсер, заслуженный артист России, основатель и руководитель группы «На-на» Бари Алибасов, который приехал на фестиваль «ЖАРА».

Говоря о состоянии своего здоровья продюсер отметил, что у него сужен пищевод и пища не проходит.

Напомним, что в начале июня 2019 года Бари Алибасов был госпитализирован в связи с тяжёлым отравлением, предположительно, жидкостью для прочистки труб.

«Я ем все, что едите вы, просто у меня пищевод сужен и пища не проходит. Сегодня первый раз поел нормально, в Баку как то так удачно получилось, мне дали на обед супа-пюре. Своим ребятам сказал, что вот она технология как мне нужно питаться. Я не зря приехал на фестиваль в Баку», - подчеркнул он.

Комментируя информацию в СМИ, о том что отравление было пиаром, Бари Алибасов подчеркнул, что не читает прессу.

«Ничего не читал, не имею представления, как это все выглядит. Не читаю ничего, что обо мне пишут. Семь дней я был в коме, и Лида (прим. – супруга Лидия Федосеева-Шукшина) семь дней с девяти утра до девяти вечера сидела и держала меня за руку. Врач говорил, что я могу не выйти их комы», - добавил продюсер.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА 2019» проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты, 26 июля выступили звезды 90-х, гостям представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы «Любэ», 27 июля станет днем хитов «нулевых», 28 июля будет посвящен поколению Z – в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов, а также сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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