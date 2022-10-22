Чемпионат мира по футболу в Катаре "подарил" азербайджанской певице шанс (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица Ляман Дадашева выступила на концерте группы "Caravan Dream" в городе Доха (Катар), сообщает Trend Life.

В состав "Caravan Dream" входят музыканты из разных стран, каждый из них привнес в группу разнообразные музыкальные стили - рок, поп-музыку, фанк, хард-рок и другие. Концертная программа представлена в "Doha Gold Club".

Ляман Дадашева обладает редким тембром голоса – контральто, на концерте она исполнила песню "Another Love" британского певца Тома Оделла. Выступление азербайджанской певицы было встречено бурными аплодисментами публики.

Отметим, что Ляман Дадашева, помимо музыкальной деятельности, также работает и в другом направлении. На данный момент она находится в Катаре, где полным ходом идет подготовка к чемпионату мира по футболу 2022 года. Ляман Дадашева работает менеджером по организации транспортных операций на стадионе, где 18 декабря пройдет финальный матч чемпионата.