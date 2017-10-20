В Баку почтили память народной артистки Азербайджана Шовкет Алекперовой (ФОТО)

20 октября 2017 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку почтили память народной артистки Азербайджана Шовкет Алекперовой, сообщает Trend Life. Мероприятие было приурочено к 95-летию легендарной исполнительницы.

Представители Главного управления культуры и туризма города Баку, деятели культуры и искусства, директора музыкальных школ, члены семьи Шовкет Алекперовой посетили Аллею почетного захоронения, возложили цветы к могиле легендарной исполнительницы.

Выступившие начальник Главного управления Вугар Зейналов, директор музыкальной школы №20 имени Шовкет Алекперовой Севда Мамедова и другие рассказали о выдающемся вкладе Шовкет Алекперовой в национальное искусство, воспитании плеяды талантливых исполнителей, подчеркнули ее высокие человеческие качества. Невеста легендарной исполнительницы Гюльнара Сафарова от имени семьи выразила признательность за почтение памяти Шовкет Алекперовой.

Шовкет Алекперова родилась 20 октября 1922 года в Баку. Она была третьим ребёнком в рабочей семье из шести детей. Её отец был большим поклонником музыки, а мать - профессиональной исполнительницей на таре. Дети впоследствии также получили музыкальное образование. В раннем возрасте Алекперова играла на кяманче. В 1937 году она победила на певческом конкурсе, где её талант оценивали композитор Узеир Гаджибейли и певец Бюльбюль. После блестящего исполнения композиции «Карабах шикестеси» Шовкет Алекперова была принята в новосозданный Азербайджанский Государственный хор, в котором она и начала профессиональную карьеру певицы. Её наставниками были фольклорист и педагог Агалар Аливердибеков и оперный певец Гусейнгули Сарабский.

В годы Великой Отечественной войны, Алекперова выезжала с гастролями на фронт, исполняя патриотические песни и нередко выступая до пятидесяти раз в день. С 1945 года она работала в Азербайджанский государственной филармонии. К 1950-м годам Алекперова была признана самой популярной исполнительницей азербайджанских народных и эстрадных песен. За свою творческую карьеру Алекперова посетила с гастролями более 20 стран в Европе, Азии и Африке. Успешно выступала во Франции, Шри-Ланке, Афганистане, Индии, Египте, Алжире, Турции, Польше. В её репертуар входили мугамы Сейгях, Гатар, Шахназ, а также песни азербайджанских композиторов и народов Средней Азии. Скончалась 7 февраля 1993 года.

(Автор: Вугар Иманов)

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