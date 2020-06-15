От коронавируса скончался заслуженный деятель искусств Азербайджана Фарман Багиров

БАКУ /Trend Life/ - От коронавируса скончался известный азербайджанский фотожурналист, лауреат государственной награды "Терегги", заслуженный деятель искусств Фарман Багиров, сообщает Trend Life. Об этом, со словами соболезнования близким и родным, написала на своей официальной странице в Facebook депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева.

Несколько дней назад, в связи с резко ухудшимся состоянием здоровья, был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, Фармана Багирова спасти не удалось. Фарман Багиров родился в 1936 году в Баку. Выпускник факультета журналистики Бакинского государственного университета, где впоследствии преподавал. Более 55 лет отдал профессиональной деятельности, работал в редакциях газет "Коммунист" и "Азербайджан".

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)