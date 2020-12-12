Умер Валентин Гафт

Актер Валентин Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет. Об этом, как передает ТАСС, рассказала его супруга Ольга Остроумова.

Актера похоронят 15 декабря на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.

Валентин Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года. В 1957 году выпустился из Школы-студии МХАТ. Гафт работал в Московском драматическом театре, Ленкоме, Театре сатиры, Театре имени Моссовета. С 1969 года служил в труппе театра "Современник". Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Гафт также активно снимался в кино, в том числе во многих советских картинах: "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи" и других.