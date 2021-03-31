Вспоминая крутые ущелья в Шуше… - в Союзе композиторов почтили память жертв геноцида 1918 года

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) состоялось расширенное заседание секретариата с участием членов правления творческой организации, посвященное Дню геноцида азербайджанцев, отмечаемому 31 марта, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Присутствующие минутой молчания почтили память жертв трагедии геноцида.

Заседание открыла председатель Союза композиторов, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде, которая подчеркнула, что этот день является одним из самых печальных в истории Азербайджана, днем памяти тех, кто безвинно погиб в результате резни, устроенной в марте-апреле 1918 года армянскими дашнаками против мирного населения.

Выступившие на заседании секретари Союза композиторов, заслуженные деятели искусств Земфира Гафарова, Джалал Аббасов, ответственный секретарь, доктор искусствоведения Джамимля Гасанова отметили, что события 103-летней давности, когда армянскими шовинистами на почве этнической и религиозной неприязни было уничтожено более 50 тысяч жителей, никогда не сотрутся из памяти азербайджанского народа.

Союз композиторов Азербайджана ежегодно 31 марта проводит мероприятия в память о жертвах этих кровавых событий. Традиционно на них исполняются произведения азербайджанских композиторов мемориального жанра. И сегодня в зале Союза композиторов прозвучали глубоко трагические, скорбные сочинения композиторов, выходцев из Карабаха Джалала Аббасова (In memoriam... для струнного оркестра) и Рауфа Алиева ("Вспоминая крутые ущелья в Шуше" для симфонического оркестра), представленные в формате аудиозаписи.

(Автор: Джани Бабаева )