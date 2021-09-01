Азербайджанка с цыганской душой - Умерла народная артистка России Тамилла Агамирова

Народная артистка России и заслуженная артистка Азербайджана Тамилла Агамирова умерла на 94-м году жизни, передает Trend Life со ссылкой на ТАСС.

Артистка ненадолго пережила своего супруга - народного артиста СССР, худрука театра "Ромэн" Николая Сличенко, который ушел из жизни 2 июля 2021 года.

Тамилла Агамирова в 1951 году окончила Бакинский театральный институт. После чего в 1952 году пришла в театр "Ромэн", где вскоре стала исполнять главные роли. Она известна зрителям по ролям в таких фильмах, как "Дон Кихот", "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Матео Фальконе", "Кубинская новелла" и другим, по десяткам ролей в спектаклях театра "Ромэн".