Азербайджанка с цыганской душой - Умерла народная артистка России Тамилла Агамирова
Народная артистка России и заслуженная артистка Азербайджана Тамилла Агамирова умерла на 94-м году жизни, передает Trend Life со ссылкой на ТАСС.
Артистка ненадолго пережила своего супруга - народного артиста СССР, худрука театра "Ромэн" Николая Сличенко, который ушел из жизни 2 июля 2021 года.
Тамилла Агамирова в 1951 году окончила Бакинский театральный институт. После чего в 1952 году пришла в театр "Ромэн", где вскоре стала исполнять главные роли. Она известна зрителям по ролям в таких фильмах, как "Дон Кихот", "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Матео Фальконе", "Кубинская новелла" и другим, по десяткам ролей в спектаклях театра "Ромэн".
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского спортсмена, завоевавшего 11-ую золотую медаль на Летних Паралимпийских играх «Токио-2020» (ФОТО)
Еще 49 граждан льготных категорий в Азербайджане направлены в санатории и на лечебные курорты (ФОТО)
ОПЕК + должна бороться с неопределенностью, не подрывая при этом свои рыночные позиции – голландский эксперт
Масштаб разрушений на освобожденных территориях Азербайджана действительно шокирует – венгерский журналист
Компания AS Group Investment накануне годовщины Отечественной Войны подарила 3-х комнатную квартиру семье шехида (ФОТО)
Экспорт в Россию овощей и фруктов с повышенным содержанием пестицидов станет невозможен – АПБ Азербайджана
Проект закона «О платежных услугах и системах» представлен на рассмотрение в Кабмин Азербайджана – ЦБ
На обязательное non-life страхование в Азербайджане приходится порядка четверти всех страховых сборов