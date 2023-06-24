Азербайджанский композитор принял экзамен у выпускников Государственной консерватории Узбекистана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, доцент Азербайджанской национальной консерватории, композитор Вугар Джамалзаде по приглашению Государственной консерватории Узбекистана выступил в качестве председателя государственной экзаменационной комиссии выпускных курсов у бакалавров и магистров по специальности "Исполнительство на народных инструментах". Об этом Trend Life сообщил Вугар Джамалзаде.

Азербайджанский композитор принявший экзамен у 100 выпускников, дал высокую оценку уровню знаний и таланту молодых людей.

Выразив удовлетворение работой нашего соотечественника, руководство Государственной консерватории Узбекистана выдвинуло предложение о сотрудничестве на будущее. Вугар Джамалзаде был награжден дипломами и памятными подарками.

Азербайджанский композитор, наряду с посещением Ташкента, также совершил визит в Самарканд, где ознакомился с достопримечательностями древнего города.