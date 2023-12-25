Памяти Маэстро Мурада Кажлаева - с любовью и ностальгией о Баку: от мотоциклиста до группы "Гая" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На 92 году в Махачкале (Дагестан, Россия) ушел из жизни выдающийся композитор, кавалер государственных орденов, народный артист СССР, уроженец Баку Мурад Кажлаев.

"Все жанры хороши, кроме скучного" - эту крылатую фразу композитор мог бы поставить эпиграфом к своему творчеству. Автор свыше 350 произведений, в том числе балетов, симфоний, музыки к кинофильмам и театральным постановкам, джазовых сочинений, оставил большой след в истории музыки. Его произведения неоднократно отмечались международными премиями и исполнялись в Австрии, ФРГ, Англии, США, Японии, Турции, Египте, Болгарии, Италии, Польше и странах СНГ.

Представляем читателям Trend Life материал, посвященный памяти Маэстро.

Мурад Кажлаев родился 15 января 1931 года в Баку в семье врачей. Музыкальные способности проявились очень рано. Учился в музыкальной средней школе при Азербайджанской государственной консерватории по классу фортепиано в группе "детей с абсолютным слухом". Окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классу композиции Бориса Зейдмана, в классе великого Гара Гараева. Стажировку дирижера проходил у выдающегося композитора и дирижера Маэстро Ниязи.

Кстати, Мурад Кажлаев в те годы был заядлым мотоциклистом.

"В 16 лет, сразу после войны, со своими двумя братьями собрал из утиля мотоцикл и на нем приехал из Баку в Кавминводы. Бакинцы еще помнят, как я участвовал в самых тяжелых мотоциклетных соревнованиях - подъемах на почти отвесный холм. И здесь по бездорожью поднимался на мотоцикле на вершину Бештау", - вспоминал музыкант.

Более того, Мурад Кажлаев стоял у истоков успеха легендарного азербайджанского джаз-ансамбля "Гая". Как известно, в 1961 году Теймур Мирзоев стал основателем, художественным руководителем и солистом вокального квартета, ансамбля "Гая". В том же году Рауф Гаджиев пригласил музыкантов работать в Азербайджанский государственный эстрадный оркестр. В состав группы входили Рауф Бабаев, Ариф Гаджиев и Адиль Назаров, которого через некоторое время заменил Лев Елисаветский. Коллектив побывал с гастролями во многих городах Советского Союза, а также совершил свою первую заграничную поездку в Алжир. Вскоре квартет расстаётся с эстрадным оркестром. После этого, в 1965 году, их пригласил Мурад Кажлаев - в те годы художественный руководитель Махачкалинской филармонии. Со многими из квартета он учился в Азербайджанской государственной консерватории. Квартет с энтузиазмом отозвался на предложение поработать вместе. Они переезжают в Махачкалу и вместе с джаз-трио Рафига Бабаева создают первую эстрадную группу Дагестана "Гуниб", по названию местечка Гуниб в Дагестане. Основную часть репертуара составляли произведения Мурада Кажлаева, а также популярные народные мелодии и современный шлягер. Оркестровали музыку Теймур Мирзоев и Рафиг Бабаев, который был музыкальным руководителем. "Гуниб" имел большой успех, коллектив выступал с гастролями по городам СССР. Всесоюзная фирма «Мелодия» выпустила массовым тиражом пластинки с записями ансамбля, о "Гунибе" печатались статьи в журналах и газетах. Осенью 1965 года ансамбль отозвали в Баку. А через год, в 1966 году "Гая" добивается победы на Всесоюзном конкурсе вокалистов в Москве, приобретает большую известность и становится культовой группой.

Мурад Кажлаев с 1955 года проживал в России, где вошел в число основоположников профессиональной музыки Дагестана, но всегда с особой теплотой говорил об Азербайджане, был частым гостем столицы, где проходили его концерты и творческие вечера, участвовал в международных фестивалях. В последний раз был в сентябре 2018 года, когда принимал участие в Дне национальной музыки - в рамках X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли во Дворце Гейдара Алиева состоялся авторский вечер Маэстро. В этот вечер свою любовь к Азербайджану и родному городу Баку он воплотил в произведении "Симфонические фрески" по мотивам классика азербайджанской поэзии ХII-XIII Низами Гянджеви и концертном вальсе "Воспоминание о Баку".

"Для меня большая честь участвовать в Х Международном фестивале Узеира Гаджибейли. Никогда не забуду годы жизни и учебы в Азербайджане, когда ректором консерватории был великий композитор Узеир Гаджибейли. Вся моя молодость прошла здесь, поэтому для меня все, что происходит в Баку – волнительно. У меня светлеет душа от того, что в зале было множество улыбок, это значит, что вам хорошо. Баку всегда живет в моем сердце и памяти. Недавно я выпустил книгу своих мемуаров. И там все только о Баку. Даже мои дагестанцы говорят - ты что опять живешь в Баку? Даже стали мне где-то завидовать", - сказал Мурад Кажлаев.

А посетив родную консерваторию, с ностальгией вспоминал: "Для меня сегодня очень волнительный день, ровно 65 лет назад я вышел из этого потрясающего здания после защиты диплома. Вся моя молодость прошла здесь, поэтому для меня все, что происходит сегодня - волнительно. Смотрю вот на то окошко и вспоминаю: "здесь я занимался сольфеджио, здесь – сочинял музыку, здесь – играл джазовые импровизации". Я поздравляю всех азербайджанцев с величайшим днем музыки и с днем рождения основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибейли. Мне посчастливилось учиться в Бакинской консерватории. Сегодня знаменательный день еще и потому, что я встречаюсь с друзьями. К сожалению, годы бегут, многие мои дорогие педагоги и друзья ушли из жизни…".

А четырьмя годами ранее во время концерта в его честь в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева сказал на открытии вечера, в котором принял участие вместе со своей супругой Валидой Исламовной: "Я всегда с особым волнением приезжаю к себе на родину, хожу по улицам родного города и с ностальгией вспоминаю о былых годах. Пять лет я не был в Баку, и он очень сильно изменился, стал намного краше и неузнаваем, как будто попал в фантастический мир из прошлого в будущее. Он настолько изменился, что просто не узнал город своей юности. Как только приехал, съездил к дому, где жил. Я жил недалеко от Бешмяртябя. Там практически не осталось старых домов, но, к счастью, мой сохранился, и это меня очень обрадовало".

Каждый творческий вечер и концерт, посвященный Мураду Кажлаеву в Баку, становился большим музыкальным праздником, проходил при аншлагах, и зрители стоя приветствовали Маэстро.

Обладатель множества высоких наград Мурад Кажлаев был награжден в Азербайджане орденом "Дружбы" и "Почетным дипломом Президента Азербайджана" за заслуги в развитии культурных связей между Азербайджаном и Россией.

Светлая память Маэстро!

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