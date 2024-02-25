Скончался известный исследователь мугама, писатель Гюльгусейн Кязымлы

БАКУ /Trend Life/ - На 75-году жизни скончался известный исследователь мугама, поэт, публицист, писатель, член Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана, доктор философии по филологии Гюльгусейн Кязымлы, сообщает Trend Life.

Гюльгусейн Кязымлы родился 4 февраля 1950 в Джабраиле. Выпускник Государственного педагогического института. Работал в Азербайджанском государственном комитете по телевидению и радиовещанию, Высшей инспекции контроля при Президенте Азербайджанской Республики, Управлении делами Кабинета министров Азербайджана, центральном аппарате Службы государственного реестра недвижимости, был главным редактором газеты "Torpаг" Государственного комитета Азербайджана по земельным и картографическим вопросам, членом рабочей группы комиссии Азербайджана по борьбе с коррупцией.

На протяжении многих лет возглавлял и вел научно - исследовательскую работу, вечера мугама, творческие мероприятия и юбилеи известных деятелей культуры в Международном центре мугама. Автор более двадцати книг, среди которых "Vətən sevgisi", "Yollarda ömür", "Mənə inan", "İnsanın dərki", "Ümid yeri", "Heydər Əliyevin yadigarları", "Seçilmiş əsərləri", "Salam, Məşədi", "Bülbülcan", важных исследований и работ по изучению истории мугама Азербайджана. На его стихи были написаны произведения видных композиторов Шафиги Ахундовой, Азера Рзаев, Огтая Раджабова, Тофига Бабаева, Афсара Джаванширова, Наримана Мамедова и других, которые исполняли народные артисты Баба Мирзоев, Заур Рзаев, Флора Керимова, Эльдар Ахундов, Огтай Агаев, Эйваз Гасанов, Сакина Исмайлова и другие.

Allah rəhmət eləsin

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