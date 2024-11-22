В рамках COP29 в Баку представлена фотовыставка, посвященная жертвам мин (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Green Zone в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) на протяжении недели была представлена фотовыставка "Düyməni sıxan ayaqlar", посвященная жертвам мин в Азербайджане, сообщает Trend Life.

На выставке, организованной Gilavar Foto Klubu, до внимания посетителей было доведено, что в результате армянской агрессии общее число жертв мин в Азербайджане составило 3 460 человек, из которых 359 дети, а 38 - женщины. С 1991 года по 10 ноября 2020 года 2 418 человек получили ранения, 530 человек погибли, 131 человек получил ранения от кассетных боеприпасов, а общее количество жертв мин за эти годы составило 3079 человек. С 10 ноября 2020 года по настоящее время число пострадавших составило 311 человек, а число погибших - 70. За эти годы общее число жертв мин составило 381 человек.

Заложенные Арменией мины препятствуют процессу строительства и восстановления, осуществляемому Азербайджаном, и возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли. Армения по-прежнему отказывается предоставлять соответствующие карты минных полей, что противоречит вопросу участия этой страны в нормализации отношений с Азербайджаном и мирном процессе. Международное сообщество не должно закрывать глаза на минный террор против Азербайджана.

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