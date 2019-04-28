Неймар ударил болельщика после проигрыша в финале Кубка Франции по футболу

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар повздорил с болельщиком во время награждения после финального матча Кубка Франции по футболу, в котором столичный клуб уступил в серии пенальти "Ренну". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает портал The Score со ссылкой на Twitter одного из болельщиков, который находился на стадионе "Стад де Франс".

В субботу на стадионе в Сен-Дени состоялся финал Кубка Франции сезона-2018/19. Основное и дополнительное время завершились вничью - 2:2. В составе "Ренна" забитым мячом отметился Эдсон Мешер, у проигравших отличились Дани Алвес и Неймар, еще один мяч защитник ПСЖ Преснель Кимпембе отправил в собственные ворота. В серии пенальти полузащитник ПСЖ Кристофер Нкунку не сумел реализовать свой удар с 11-метровой отметки, ПСЖ уступил со счетом 5:6.

На видео, размещенном в социальной сети, запечатлен момент, когда футболисты ПСЖ поднимались на трибуну для получения медалей финалистов. Бразилец проходил мимо одного из фанатов, который вел съемку на свой мобильный телефон, Неймар остановился возле него, закрыл камеру, призывая не снимать. После недолгой словесной перепалки футболист нанес удар в подбородок болельщику, а затем продолжил подниматься по лестнице.

Ранее в четверг Неймар был дисквалифицирован на три матча под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций. 6 марта ПСЖ проиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:3 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выбыл из борьбы за трофей. Неймар не принимал участия в игре и наблюдал за матчем с трибун. После завершения матча нападающий раскритиковал судейство и направил несколько оскорблений в адрес арбитров встречи, что и послужило причиной дисквалификации.

"Ренн" стал обладателем Кубка Франции в третий раз, предыдущая победа команды датирована 1971 годом.

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