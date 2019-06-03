Совет ФИФА обсудит подготовку Катара к чемпионату мира и определит хозяев клубных ЧМ

3 июня 2019 02:45 (UTC+04:00)

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) в понедельник обсудит подготовку Катара к чемпионату мира 2022 года, а также определит страны, которые примут клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 годов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Заседание совета ФИФА пройдет в Париже 3 июня. Оно предваряет конгресс международной федерации, основным событием которого станут выборы президента организации. Конгресс состоится 5 июня, единственным претендентом на пост является действующий глава ФИФА Джанни Инфантино.

В повестке заседания совета один из пунктов посвящен ближайшему чемпионату мира. В частности, совет обсудит предложение увеличить число участников турнира с 32 до 48 команд. Есть вероятность, что решением совета этот пункт будет исключен из обсуждения на конгрессе, поскольку ранее ФИФА уже сделала заявление по этому вопросу.

22 мая было объявлено, что турнир пройдет без изменения числа участников. Решение было обусловлено тем, что ФИФА не хватит времени для подготовки страны к проведению дополнительных матчей. Увеличение же числа участников мирового первенства могло привести к тому, что ряд игр прошел бы за пределами Катара.

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