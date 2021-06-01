Определились все полуфиналисты молодежного чемпионата Европы по футболу

Сборная Германии в серии пенальти победила команду Дании в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата Европы по футболу (игроки не старше 21 года). Финальный турнир проходит в Венгрии и Словении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основное время завершилось со счетом 1:1. Счет открыл датчанин Вахид Фагир (69-я минута), ответный мяч забил Лукас Нмеча (88). Сборная Германии в дополнительное время повела благодаря голу Джонатана Буркардта (100), счет сравнял Виктор Нельссон (108). Серия пенальти завершилась со счетом 6:5, решающий 11-метровый забил Пол Йекель.

В полуфинале немцы сыграют со сборной Нидерландов, которая в понедельник победила французов (2:1). У победителей дублем отметился Майрон Боаду (51, 93), в составе французов отличился Дайо Упамекано (23).

В другом полуфинале встретятся команды Испании и Португалии. Испанцы в дополнительное время переиграли хорватов (2:1) благодаря дублю Хави Пуадо (66, 110), у проигравших пенальти реализовал Лука Иванушеч (94). Сборная Португалии в четвертьфинале оказалась сильнее итальянцев (5:3). В составе португальской команды отличились Дани Мота (6-я и 31-я минуты), Гонсало Рамос (58), Жота (109) и Франсишку Консейсау (119). У итальянцев голы забили Томмасо Побега (45), Джанлука Скамачча (60) и Патрик Кутроне (89).

Полуфиналы пройдут 3 июня. Встреча сборных Нидерландов и Германии состоится в венгерском Секешфехерваре, команды Испании и Португалии встретятся в словенском Мариборе. Финал запланирован на 6 июня в Любляне.