Сборная Италии стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу
Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Испании в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В составе сборной Италии отличился Федерико Кьеза (60-я минута). У испанцев мяч забил Альваро Мората (80). В серии пенальти итальянцы оказались точнее - 4:2.
Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне и начнется в 23:00 (GMT+4). Сборная Италии сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся команды Англии и Дании. Игра пройдет 7 июля в Лондоне.
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