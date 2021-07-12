Сборная Италии стала победителем чемпионата Европы по футболу
Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в присутствии 67 173 зрителей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе английской сборной забитым мячом отметился Люк Шоу (2-я минута), у итальянцев отличился Леонардо Бонуччи (67). В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.
Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы выиграли турнир в 1968 году.
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