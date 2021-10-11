ЧМ 2022: Сборная Уругвая уступила команде Аргентины

В матче квалификации к чемпионату мира по футболу 2022 года сборная Уругвая уступила команде Аргентины со счетом 3:0, передает Trend.

Встреча прошла в Буэнос-Айресе.

Голы забили Лионель Месси (38-я минута), Родриго Де Паул (44) и Лаутаро Мартинес (62).

Сборная Аргентины заняла второе место в турнирной таблице (22 очка в 10 матчах). Команда Уругвая идет четвертой (16 очков в 11 матчах). Следующий матч сборная Аргентины проведет 15 октября дома против команды Перу. Уругвайцы в этот же день встретятся в гостях со сборной Бразилии.