Сборная Германии по футболу досрочно вышла на чемпионат мира 2022 года
Сборная Германии по футболу со счетом 4:0 обыграла команду Северной Македонии в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча проходила в Скопье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Голы забили Кай Хаверц (50-я минута), Тимо Вернер (70, 73), Джамаль Мусиала (83). По итогам восьми матчей немцы набрали 21 очко, обеспечили себе первое место в группе J и стали первой европейской командой, вышедшей на чемпионат мира 2022 года.
В следующем туре футболисты из Германии 11 ноября встретятся дома со сборной Лихтенштейна, северомакедонцы в этот же день на выезде сыграют с армянами.
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