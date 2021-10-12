Сборная Германии по футболу досрочно вышла на чемпионат мира 2022 года

Сборная Германии по футболу со счетом 4:0 обыграла команду Северной Македонии в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча проходила в Скопье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы забили Кай Хаверц (50-я минута), Тимо Вернер (70, 73), Джамаль Мусиала (83). По итогам восьми матчей немцы набрали 21 очко, обеспечили себе первое место в группе J и стали первой европейской командой, вышедшей на чемпионат мира 2022 года.

В следующем туре футболисты из Германии 11 ноября встретятся дома со сборной Лихтенштейна, северомакедонцы в этот же день на выезде сыграют с армянами.