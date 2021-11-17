Сборная Турции по футболу в стыковых матчах поборется за право сыграть на ЧМ-2022

БАКУ /Trend/ - Сборная Турции по футболу, победившая в гостях черногорцев со счетом 2:1 в рамках отборочного раунда ЧМ-2022 в Катаре, заняла второе место в группе G.

Как сообщает Trend, таким образом турецкая команда поборется за право сыграть на чемпионате мира в стыковых матчах.

В другой игре группы G сборная Нидерландов одержала победу над норвежцами со счетом 2:0. Голландцы, как обладатели первого места в группе, напрямую вышли на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В финальную часть турнира также квалифицировались команды Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании и Англии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.