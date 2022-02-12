"Наполи" сыграл вничью с "Интером" в матче чемпионата Италии по футболу

"Наполи" сыграл вничью с "Интером" в домашнем матче чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Наполи" отличился Лоренцо Инсинье (7-я минута, с пенальти). У "Интера" мяч забил Эдин Джеко (47).

Инсинье забил 116-й гол в составе "Наполи", обойдя по этому показателю аргентинца Диего Марадону (115). Больше мячей за клуб забили только словак Марек Гамшик (121) и бельгиец Дрим Мертенс (145).