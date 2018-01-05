Страны ОБСЕ не принимают активного участия в решении нагорно-карабахского конфликта - эксперт

БАКУ /Trend/ - Процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта зарубежными организациями пока не дает ощутимого эффекта, так как при наличии результата отношения между Азербайджаном и Арменией были бы мирными, этого результата мы не видим. Об этом в пятницу в интервью телеканалу CBC сказал политолог, доктор философии, руководитель Baku Network Эльхан Алескеров.

“Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ вместо решения конфликта занимаются урегулированием своих взаимоотношений. Соединенные Штаты вводят все новые санкции в отношении России, что накаляет отношения между странами, Франция решает свои проблемы. Урегулировать нагорно-карабахский конфликт могут международные организации, включая Минскую группу ОБСЕ, однако эти организации не демонстрируют активного участия в данном процессе”, - сказал Алескеров.

По его словам, в данной ситуации Азербайджан выбрал наилучшую позицию, оказывая влияние на процесс решения конфликта экономическими, политическими, военными средствами.

“Экономическим преимуществом Азербайджана можно назвать то, что, к примеру, Армения в результате многолетнего конфликта оказалась изолированной от транспортно-коммуникационных проектов в регионе. В политическом плане мировое сообщество приходит к выводу, что территориальная целостность стран, в частности Азербайджана, это элемент огромной значимости. Право народов на самоопределение, в свою очередь, не имеет к армянам Нагорного Карабаха никакого отношения”, - сказал эксперт.

Алескеров также добавил, что нагорно-карабахский конфликт не решится в одночасье, так как это все же процесс, но самое главное, по его мнению, то, что этот процесс начался.

“Азербайджан, вернув часть азербайджанцев в село Джоджуг Марджанлы, открыто заявил мировому сообществу, что никогда не откажется от намерения вернуть беженцев на свои земли. Минская группа по поводу возвращения в Джоджуг Марджанлы никакого решения не принимала, это было самостоятельное решение Азербайджана”, - сказал Алескеров.

Политолог также подчеркнул, что оккупанты надеются, что желание вернуться на свои земли у азербайджанцев исчезнет, они откажутся и забудут про это, однако Джоджуг Марджанлы это явный вестник того, что азербайджанцы вернутся в Карабах.

Говоря об актуальности переговоров по урегулированию конфликта, Алескеров отметил, что переговоры необходимы, так как это та стадия, на которой две стороны имеют возможность договориться.

Подводя итоги 2017 года, эксперт отметил, что политика государства принесла ощутимый эффект как в политическом, экономическом, так и в военном контексте.

“В 2018 году, я думаю, все благоприятные для нашей страны процессы продолжат развитие благодаря новым импульсам. Такие крупные проекты, как железнодорожный коридор "Север-Юг", послужат новым трамплином для развития Азербайджана”, - сказал Алескеров.

(Автор: Али Мустафаев)

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