В Армении прогремел взрыв

В медицинском центре города Спитак произошел взрыв.

Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook.

"По предварительным данным, взорвалась система подачи кислорода. Подробности инцидента выясняются. Будет дана дополнительная информация", - отметила она.