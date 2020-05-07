Авиарейсы из Грузии в Турцию возобновятся уже в мае

Приостановленные из-за пандемии коронавирусы авиаперелеты в Грузии восстановят уже в конце мая, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным телекомпании, на этом этапе такое право получит турецкая авиакомпания «Turkish Airlines», на сайте которой уже можно приобрести билет на рейс Тбилиси-Стамбул и Стамбул-Тбилиси.

Изменятся требования безопасности – теперь пассажиры во время полета должны будут обязательно носить маску и перчатки. Перед полетом пассажирам проведут тестирование с помощью «быстрого» серологического теста на содержание в крови антител. Изменится и правило размещения пассажиров – если до этого авиакомпания перевозила за рейс 180 пассажиров, то теперь их количество уменьшится до 120. Все это отразится и на ценах на билеты.

«С теми странами, с которыми у нас были регулярные полеты, например, Лондон, Париж, Брюссель, Барселона, Вена и так далее, с ними должны быть сняты ограничения на полеты и разрешено авиасообщение. Разные аэропорты сейчас рассматривают использование одноразового тестирования, которое будут проводить пассажирам перед отлетом. Также есть предложение, чтобы убрать средний ряд пассажирских мест, или просто не сажать никого посередине. Однако в этом случае изменится сама экономика полета, возможно, повысятся цены», — заявил телекомпании генеральный директор грузинской авиакомпании «Georgian Airways» Роман Бокерия.

Телекомпания напоминает, что пока неизвестно, когда в Грузии будет принято решение о восстановлении регулярного авиасообщения. Правительство страны обещает в ближайшее время представить программу поддержки туризма в стране, в том числе, и сроки восстановления авиасообщений.