В Грузии выявили 1 698 новых случаев заражения коронавирусом

Грузия 24 сентября 2021 12:10 (UTC+04:00)
В Грузии выявили 1 698 новых случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за минувшие сутки выявили 1 698 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на грузинские СМИ.

Эти данные получены на основании проведения около 25,7 тысячи тестов.

Более 30 процентов фактов заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 518. В Имерети выявили 325 случаев заражения, в Кахети – 250, в Самегрело и Земо Сванети – 190, в Аджарии – 120, в Квемо-Картли – 72, в Гурии – 52, в Шида-Картли – 72, в Мцхета-Мтианети – 21, в Самцхе-Джавахети – 45, в Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети – 13.

От коронавируса за последние сутки умерли еще 38 человек. Общее число умерших от этого заболевания в Грузии теперь составляет 8 749.

На данный момент в Грузии насчитывается 22 635 активных случаев заболеваемости коронавирусом. В карантинных пунктах остаются 48 человек, а в самоизоляции – более 19 тысяч.

(Автор: Тамилла Мамедова)

Twitter: @Mila61979356

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