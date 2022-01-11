В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 5 486 новых случаев заражения коронавирусом, 2 893 человека выздоровели, 46 - скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране было проведено 57 546 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 968 313, при этом 916 421 человек выздоровел, 14 264 - скончались.

В настоящее время 69 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 431 - на стационарном лечении.

По состоянию на 11 января, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,5 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получил 10 881 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)